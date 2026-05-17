Legenda njemačke reprezentacije otkrila koji klub želi Gvardiola

Podijeli :

Andrew Yates Sportimage via Guliver Image

Lothar Matthäus otkrio je zanimljive detalje vezane uz mogući transfer Joška Gvardiola te tvrdi kako Bayern Munchen već poduzima prve korake kako bi doveo hrvatskog reprezentativca.

Proslavljeni njemački nogometaš i nekadašnji kapetan Bayerna govorio je o Gvardiolu nakon pobjede minhenskog sastava protiv Kölna i osvajanja naslova prvaka Bundesliga.

“Imam jednog igrača na umu i već imam informacije da je Bayern napravio prvi korak prema njegovu dovođenju”, izjavio je Matthäus, a potom otkrio na koga misli. “Radi se o bivšem igraču Leipziga koji danas igra za Manchester City – Jošku Gvardiolu.”

Gvardiol je već dulje vrijeme među najcjenjenijim obrambenim igračima u Europi, a Bayern ga prati još od razdoblja kada je nastupao za RB Leipzig. Ipak, hrvatski branič 2023. godine odlučio je prijeći u Manchester City, koji je za njegov transfer izdvojio oko 90 milijuna eura, čime je postao jedan od najskuplje plaćenih braniča u povijesti nogometa.

U momčadi koju vodi Pep Guardiola vrlo brzo se afirmirao kao važan član početne postave, a tijekom posljednjih sezona često je igrao i na poziciji lijevog beka.

Matthäusove riječi odmah su privukle pažnju navijača Bayerna i Manchester Cityja jer zasad ne postoje službene informacije koje bi potvrdile pregovore između klubova.