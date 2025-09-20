Legenda Bayerna i Njemačke ide u nogometnu mirovinu

Podijeli :

Jerome Boateng

Slavni njemački branič Jérôme Boateng (37) odlučio je zaključiti svoju bogatu nogometnu karijeru. Odluka o povlačenju stigla je nakon kratke i burne epizode u redovima austrijskog LASK-a, koji je raskinuo ugovor s njim samo 13 dana nakon početka sezone. Taj potez bio je presudan u njegovoj odluci da okonča profesionalnu karijeru.

Boateng je svoje prve korake napravio u Herthi BSC, a 2007. godine preselio se u Hamburger SV. Tri godine kasnije, engleski Manchester City otkupio ga je za 12,5 milijuna eura, no ondje se zadržao samo jednu sezonu. Pravi trag ostavio je u Bayernu iz Münchena, koji ga je doveo za 13,5 milijuna eura. Tijekom deset godina u redovima bavarskog velikana, postao je jedan od ključnih igrača, a s 363 nastupa zauzima 22. mjesto na klupskoj listi svih vremena.

Nakon isteka ugovora s Bayernom, kao slobodan igrač potpisao je za francuski Lyon, u kojem je proveo dvije sezone. U završnici karijere nosio je još dres talijanske Salernitane i na kraju LASK-a.

Tijekom vremena provedenog u Bayernu, Boateng je osvojio brojne trofeje: devet puta bio je prvak Njemačke, pet puta je podizao trofeje DFB-Pokala i njemačkog Superkupa. Dvaput je osvajao Ligu prvaka – 2013. i 2020. – uz isto toliko UEFA Superkupova.

Najveći uspjeh ostvario je s njemačkom reprezentacijom, s kojom je 2014. postao svjetski prvak u Brazilu. Za nacionalnu vrstu skupio je 76 nastupa.