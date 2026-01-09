Kramarićevom Hoffenheimu odgođena utakmica Bundeslige zbog snijega

Podijeli :

Guliver Image

Snježno nevrijeme otkazalo je dvije subotnje utakmice 16. kola Bundeslige koja se nastavlja ovog petka ogledom Eintrachta i dortmundske Borussije u Frankfurtu.

Već ranije smo pisali kako je utakmica St. Paulija i RB Leipziga biti odgođena, a sada je stigla vijest da će se još jedna odgoditi. Druga utakmica koja se neće odigrati u subotu bit će ona između Werder Bremena i Hoffenheima Andreja Kramarića.

Razlog za to su zaleđeni travnjaci, snijeg, niske temperature i jaki vjetrovi. Postoji mogućnost da se odgodi još jedna utakmica, ona između Union Berlina i Mainza.

Ostale utakmice zasad nisu upitne i trebale bi se igrati tijekom petka, subote i nedjelje. Vodeći je na ljestvici Bayern s 41 bodom, dok devet manje ima drugoplasirana dortmundska Borussia.

