Kramarić se još neće oprostiti od Hrvatske, evo dokad navodno misli igrati za Vatrene

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Stefan Koops / EYE4IMAGES/DeFodi Images via Guliver

Hrvatski napadač Andrej Kramarić uspješno je operirao trbušni zid u Sloveniji, a sad mu slijedi oporavak.

Prve procjene govore da bi se Andrej Kramarić za otprilike dva mjeseca mogao vratiti na travnjake Bundeslige, ako bude sve po planu.

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Kramarić ne razmišlja o napuštanju reprezentacije nego samo o tome kako da se što bolje vrati, čim prije zaigra u pravoj formi i pokaže novom izborniku da na njega može računati, pišu to Sportske novosti.

Kramarić navodno sebe vidi među Vatrenima sigurno najmanje do Eura 2028., a što će biti nakon toga u ovom trenutku nema smisla ni nagađati.

Novi izbornik po svemu sudeći trebao bi biti Slaven Bilić, a Kramarić pod njime još nije igrao. No, mogao bi biti fit već za susret Hrvatske s Češkom u Pragu 26. rujna.

Nova sezona Bundeslige kreće tek 29. kolovoza, tad Hoffehneim gostuje u Kolnu. Potom imaju dvije domaće utakmice s Dortmundom i Stuttgartom.

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