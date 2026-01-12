Kramarić otkrio ponudu kojeg kluba je ‘možda trebao prihvatiti’

Podijeli :

Imago Sports via Guliver

Hrvatski napadač priznao je za kojim transferom 'žali'.

Hrvatski reprezentativac i napadač Hoffenheima Andrej Kramarić (34), otkrio je kako je u prošlosti imao ponudu Bayerna te sada razmišlja je li odbijanje te ponude bila propuštena prilika.

POVEZANO Kramarićevom Hoffenheimu odgođena utakmica Bundeslige zbog snijega

Kramarić je u Hoffenheimu proveo više od deset godina, odigrao 342 utakmice i zabio 147 golova, rekao je u razgovoru za njemački Kicker da je malo nedostajalo da njegova karijera krene drugim putem.

“Kad pogledam unatrag, to je jedini klub za koji kažem: ‘Možda sam to trebao prihvatiti'”, izjavio je Kramarić i dodao:

“Ali nikada nećemo znati kako bi to završilo. To je bilo u vrijeme Roberta Lewandowskog, Thomasa Müllera i svih ostalih, tada je bilo jasno da ne bih igrao toliko kao ovdje.”

Kramarić je potvrdio da bi to financijski bila bolja odluka.

“Financijski bi mi u svakom slučaju bilo bolje. To je jedino za čime možda žalim, sve ostalo me nije ekstremno privlačilo. Zato sam još uvijek ovdje.”

Još ne namjerava završiti karijeru.

“Već sam rekao, igrat ću još pet godina.”

Odgovorio je i na pitanje vidi li se i dalje u Hoffenheimu.

“Kad bi to bilo u mojoj moći, odmah bih potpisao.”

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.