Kovačeva Borussia produžila ugovor s talentiranim Talijanom

Podijeli :

Alex Gottschalk/DeFodi Images via Guliver Image

Borussia, nogometni klub iz Dortmunda, službeno je objavila da je njen talentirani igrač, 18-godišnji Talijan Samuele Inacio, potpisao novi ugovor, do lipnja 2029. godine.

Odgovor je to Borussije (D) na brojne napise koji su spominjali da je određeni broj jakih europskih klubova zainteresiran za ovog ofenzivnog veznog igrača koji je u Borussiju (D), gdje je trener hrvatski strateg Niko Kovač, stigao 2024. godine iz Atalante.

Tijekom ove sezone Niko Kovač je gurnuo Inacija u prvu momčad, a ovaj je tijekom šest prvenstvenih nastupa postigao jedan pogodak. Dosad je nastupao za sve talijanske reprezentativne uzraste, zaključno s U19 momčadi, a na Europskom prvenstvu do 17 godina, koje se održalo 2025., bio je najbolji strijelac.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.