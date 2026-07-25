Kovačeva Borussia poražena od trećeligaša

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Borussia Dortmund pod vodstvom hrvatskog stručnjaka Nike Kovača doživjela je iznenađujući poraz u pripremnoj utakmici uoči početka nove sezone.

Žuto-crni su na Merkur Spiel-Areni poraženi od Fortune Düsseldorf rezultatom 2:1, iako su nakon prvih 45 minuta imali potpunu kontrolu i minimalnu prednost.

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Dortmundska momčad dobro je otvorila susret te je terensku inicijativu naplatila u 20. minuti, kada je Mathis Albert pogodio za vodstvo od 1:0. Kovačeva je momčad do odlaska na odmor dominirala posjedom i stvorila nekoliko izglednih prilika, no nastavak susreta donio je potpunu promjenu odnosa snaga na terenu.

Već u 49. minuti Fabian Schleusener poravnao je rezultat na 1:1, da bi potpuni preokret domaćinima u 79. minuti donio Anas Slimani, koji je poentirao na asistenciju Lukasa Eixlera.

Inače, Fortuna Düsseldorf u nadolazećoj sezoni 2026./27. natjecat će se u trećem rangu njemačkog nogometa. Klub iz Düsseldorfa ispao je iz 2. Bundeslige na iznimno dramatičan način u samoj završnici prošlog prvenstva, pa mu je ova pobjeda protiv Njemačkog velikana stigla kao velika moralna injekcija uoči novih prvenstvenih izazova.