Kovačev Dortmund raskinuo ugovor s legendom kluba

Podijeli :

(Photo by Max Maiwald/DeFodi Images) via Guliver Image

Bivši sportski direktor crno-žutih napušta svoju funkciju nakon sporazumnog dogovora.

Nakon karijere obilježene usponima i padovima u uredima Borussije Dortmund, Sebastian Kehl i klub sporazumno su raskinuli suradnju, što je i službeno potvrđeno od strane kluba.

ℹ️ Borussia Dortmund und Sportdirektor Sebastian Kehl haben sich gemeinsam auf das Ende der Zusammenarbeit verständigt. Wir bedanken uns für Sebastians Einsatz, seine Identifikation und seine Erfolge und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute! 🔗 https://t.co/BCgAwqcTpL pic.twitter.com/btJJzBpRD5 — Borussia Dortmund (@BVB) March 22, 2026

Ova odluka dolazi dan nakon potvrde produženja ugovora kapetana Emrea Cana. Njemački klub sada se nalazi u nezgodnoj situaciji jer mora što prije pronaći zamjenu na poziciji sportskog direktora.

Kehl je inače legenda kluba i bivši kapetan. U dresu Borussije Dortmund upisao je 274 nastupa u Bundesligi te ukupno 362 nastupa u svim natjecanjima. Iako je igrao na poziciji zadnjeg veznog, zabio je 22 gola te je podijelio 30 asistencija.