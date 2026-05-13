Kovača nasmijalo pitanje o Modriću u Borussiji: ‘Trenutno se nadam samo jednoj stvari’

Niko Kovač gostovao je u podcastu njemačkog Bilda gdje je upitan kojeg bi bivšeg suigrača danas volio imati u svom sastavu.

Kako prenosi Goal.com, trener Borussije Dortmund nije oklijevao s odgovorom.

“Luku Modrića. Bio sam kapetan kad je on stigao u reprezentaciju i odmah se vidjelo o kakvom se izvanrednom nogometašu radi”, rekao je Kovač, koji je s Modrićem u dresu Hrvatske odigrao 25 utakmica u razdoblju od 2006. do 2008. godine.

Modriću ovog ljeta istječe ugovor s AC Milanom, što znači da bi bio dostupan bez odštete. Modrić ima s Milanom dogovorenu i mogućnost produženja ugovora na dodatnu sezonu, a Kovač je upitan hoće li ga pokušati dovesti u Borussiju.

“Znao sam da će doći to pitanje. Luka ima 40 godina i trenutačno je ozlijeđen, stoga se samo nadam da će se uskoro oporaviti”, objasnio je uz smiješak.