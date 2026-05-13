‘Kovač želi biti alfa mužjak i imati igrače koji će raditi točno ono što on kaže’

Max Kruse, bivši njemački nogometni reprezentativac, ponovno je javno kritizirao Niku Kovača, sadašnjeg trenera Borussije Dortmund.

U razgovoru za DAZN, Kruse je podijelio dojmove o hrvatskom treneru.

“Stvari trenutno idu dobro za Dortmund, no ipak se šuška da izvan terena nije sve savršeno, unatoč uspjesima na njemu”, primijetio je Kruse, koji je pod Kovačem odigrao samo pet utakmica u Wolfsburgu te je potom nastavio:

“On se ne snalazi dobro s ljudima poput mene. Želi biti alfa mužjak i imati igrače koji će raditi točno ono što on kaže. Svatko je drugačiji, svatko ima svoje osobine i sa svakim se jednostavno morate drugačije odnositi. Ako to kao trener ne razumijete, onda je obično teško”, rekao je 38-godišnji Kruse.

Kruse je otkrio da se s Kovačem sastao na večeri kako bi pokušali riješiti nesuglasice i razgovarali o međusobnim očekivanjima.

“Zato sam rano dao do znanja da bi bilo dobro pronaći rješenje. Klub je u početku odbacio tu ideju, odgovorivši: ‘Zašto prvo ne popričaš s Nikom Kovačem?'”, prisjetio se.

“Doista smo jednom otišli na večeru i porazgovarali. Moram reći, nije bilo nimalo loše. Obojica smo iznijeli što očekujemo jedan od drugoga. On je pitao: ‘Što ti treba od mene?’ Odgovorio sam: ‘Ne trebam ništa od vas. Trebam samo povjerenje. Dajte mi svoje povjerenje i dobit ćete učinak kakav želite.’ Već prvu utakmicu bio sam na klupi – i eto, povjerenje je nestalo”, ispričao je Kruse.

Jedan od problema u njihovu odnosu bilo je Kruseovo svakodnevno putovanje iz Berlina u Wolfsburg, što je Kovaču smetalo.

“Naravno da je želio da unajmim smještaj u Wolfsburgu. Razmišljao sam o tome, ali jednostavno mi se nije dalo. Bio sam već u godinama, a moja je supruga živjela u Berlinu”, objasnio je bivši njemački reprezentativac.