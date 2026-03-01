Kovač zabrinut nakon Der Klassikera: ‘To bi bilo razorno za nas’

Podijeli :

Alex Gottschalk/DeFodi Images via Guliver

Nogometaši Bayerna povećali su svoju prednost na 11 bodova ispred druge Borussije iz Dortmunda zahvaljujući 3:2 gostujućoj pobjedi u međusobnom ogledu u 24. kolu Bundeslige.

Schlotterbeck (26) je doveo domaće u prednost jedinim golom u prvom poluvremenu, ali Kane (54, 70-11m) je s dva gola u nastavku preokrenuo. Svensson (83) je vratio nadu domaćim navijačima lijepim golom za 2:2, ali uzvratio je Kimmich (87) podjednako efektno samo četiri minute kasnije.

Kapetan Borussije Dortmund Emre Can u 39. minuti nakon duela s Konradom Laimerom, odmah se uhvatio za lijevo koljeno, ali je unatoč bolovima pokušao nastaviti utakmicu. Ipak u sudačkoj nadoknadi više nije mogao izdržati, zatražio je izmjenu.

Trener Borussije Dortmund Niko Kovač nije skrivao zabrinutost nakon utakmice:

“Ne želim previše govoriti, ali nemam dobar osjećaj. Prvi pregledi nisu pozitivni”, izjavio je za Sky Sports.

Na izravno pitanje radi li se o mogućem puknuću križnih ligamenata, hrvatski stručnjak nije odbacio tu mogućnost.

“Pomalo izgleda tako… Ako se to potvrdi, bio bi to jako težak udarac za nas. Bila bi to razorna vijest za nas ako se potvrdi”, dodao je Kovač.

