Kovač: Većina se nada da Bayern neće ‘prošetati’ ligom, na dobrom smo putu

AP Photo/Jeff Dean via Guliver

Borussia Dortmund hrvatskog trenera Nike Kovača pobijedila je u gostima Mainz 2:0 u 5. kolu Bundeslige.

Strijelci za Crno-žute bili su Svensson u 27. minuti i Adeyemi u 40. minuti, a ovom su se pobjedom približili Bayernu.

Trener Niko Kovač svjestan je da Bayern u utrku ulazi kao favorit.

“Željeli smo pobijediti u Mainzu i to nam je pošlo za rukom. Momčad je izgledala organizirano i disciplinirano svih 90 minuta. Zabili smo u pravim trenucima, ali imali smo i malo sreće zato što nam nisu uspjeli zabiti iz svojih izglednih prilika.

Momčad je danas pokazala kako trebamo izgledati na gostovanjima. Nismo puno dozvolili Mainzu i zasluženo smo slavili. Posebno mi je drago zbog mojih dečki, koji su dobili nagradu za odlično odigranu utakmicu. Bundesliga je uzbudljiva, a mi smo fokusirani na sebe i želimo ostati u vrhu njemačkog nogometa. Znam da se većina navijača u Njemačkoj nada da se Bayern neće ‘prošetati’ ligom, ali mi moramo razmišljati o sebi i imati kontinuitet rezultata”, rekao je i pohvalio obranu:

“Mi smo na dobrom putu, fokusirani smo jer znam da se u nogometu i životu sve brzo mijenja. U zadnje četiri ligaške utakmice nismo primili pogodak i općenito ne primamo puno pogodaka. Čvrstoća u obrani i individualna kvaliteta nam mogu pomoći da nastavimo pobjeđivati.”