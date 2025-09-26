Kovač upozorava Bellinghama: ‘Ponašanjem i pritiskom si ne čini uslugu’

Jobe Bellingham prošlog je ljeta stigao u Borussiju Dortmund, a engleski Daily Mail piše što o njemu ima za reći trener Niko Kovač.
Mlađi brat Judea Bellinghama započeo je prve dvije utakmice sezone u Bundesligi, a zatim je njegova minutaža značajno smanjena. Trener naglašava da se mjesto u timu zaslužuje na treninzima i izvedbama, a ne na temelju reputacije.
“Svi žele igrati svaku minutu, ali treba vam samo 11 igrača. Kada ovdje potpišete ugovor, on nije samo dobro plaćen, već znači i da postoji paklena konkurencija”, rekao je Kovač za njemački Kicker.
Svjestan je i hrvatski trener da je Jobe Bellingham talentiran, ali vjeruje i da mu prezime stavlja dodatni teret:
“Ne smijete pogriješiti primjenjujući prevelik pritisak, unatoč imenu”, nastavio je Kovač pa dodao:
“Mislim da to dečku ne čini nikakvu uslugu, a ni dečko si ne čini nikakvu uslugu.”
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!