Kovač upozorava Bellinghama: ‘Ponašanjem i pritiskom si ne čini uslugu’

Podijeli :

Guliver

Jobe Bellingham prošlog je ljeta stigao u Borussiju Dortmund, a engleski Daily Mail piše što o njemu ima za reći trener Niko Kovač.

Mlađi brat Judea Bellinghama započeo je prve dvije utakmice sezone u Bundesligi, a zatim je njegova minutaža značajno smanjena. Trener naglašava da se mjesto u timu zaslužuje na treninzima i izvedbama, a ne na temelju reputacije.

POVEZANO Mlađi Bellingham stiže pod vodstvo Kovača, oborio je rekord bivšeg kluba

“Svi žele igrati svaku minutu, ali treba vam samo 11 igrača. Kada ovdje potpišete ugovor, on nije samo dobro plaćen, već znači i da postoji paklena konkurencija”, rekao je Kovač za njemački Kicker.

Svjestan je i hrvatski trener da je Jobe Bellingham talentiran, ali vjeruje i da mu prezime stavlja dodatni teret:

“Ne smijete pogriješiti primjenjujući prevelik pritisak, unatoč imenu”, nastavio je Kovač pa dodao:

“Mislim da to dečku ne čini nikakvu uslugu, a ni dečko si ne čini nikakvu uslugu.”