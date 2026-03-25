Kovač u Borussiju dovodi hrvatskog reprezentativca?

Pojavila su se šuškanja da Kovač dovodi hrvatskog veznjaka.
Prema pisanju talijanskog lista Tuttosport, Borussia Dortmund je uspostavila kontakt s Torinom i hrvatskim reprezentativcem Nikolom Vlašićem.
Trener Borussije Niko Kovač veliki je zagovornik dovođenja Hrvata na poziciju ofenzivnog veznjaka, iako transfer vjerojatno neće biti jeftin.
Vlašić ima ugovor s Torinom do 2027. godine, ali klub navodno ima opciju produljenja do 2028. godine.
U talijanskom klubu je dokapetan i ove je sezone započeo svaku ligašku utakmicu, a u 33 nastupa u svim natjecanjima postigao je osam golova i upisao pet asistencija.
Vlašić bi u Njemačku mogao doći kao zamjena za 29-godišnjeg Juliana Brandta koji bi ovog ljeta trebao napustiti Signal Iduna Park nakon sedam godina. U dresu Borussije upisao je ukupno 56 golova i 69 asistencija u 300 utakmica.
