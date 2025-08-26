Kovač produžio ugovor s Borussijom Dortmund

Podijeli :

AP Photo/Jeff Dean via Guliver

Niko Kovač i dalje ostaje trener Borussije Dortmund.

Hrvatski trener Niko Kovač produžio je ugovor s osmerostrukim prvakom Njemačke do 30. lipnja 2027. Kovač i njegov stručni stožer preuzeli su Borussiju prošle zime dok je bila jedanaesta na ljestvici, a sezonu su završili furioznom serijom i izborili povratak u Ligu prvaka.

“Niko se potpuno posvetio svojoj ulozi u BVB-u. On je nogometni stručnjak s jasnim načelima, iskren, direktan u komunikaciji i nagrađuje rad i rezultate. Pod njegovim discipliniranim vodstvom vratili smo se pobjedama, stabilizirali igru u obrani, postigli znatno više golova nego prije i ponovno igrali atraktivan nogomet. Od samog početka pregovori su bili fer i puni poštovanja. To međusobno povjerenje temelj je naše suradnje”, rekao je Lars Ricken, sportski direktor Borussije.

“Jako smo sretni zbog produženja ugovora za Niku i njegov stožer. Ta jasnoća važna je svima kako bismo se mogli potpuno usredotočiti na sezonu i izazove koji dolaze. Ciljamo na maksimalan uspjeh i želimo u svaku utakmicu ulaziti s uvjerenjem, intenzitetom i strašću. Niko i njegov tim svakodnevno zahtijevaju te vrijednosti i vjerujemo da ćemo zajedno nastaviti uspješan put iz završnice prošle sezone”, dodao je sportski direktor Sebastian Kehl.

“U posljednjih šest mjeseci zajedno smo napravili puno i vratili Borussiju na pravi put. Kao stožer osjetili smo veliko povjerenje i osjećaj da zajedno s klubom i navijačima možemo napraviti razliku”, poručio je Kovač i dodao:

“Razgovori posljednjih tjedana dodatno su me uvjerili da možemo nastaviti putem koji smo zacrtali i ostvariti trajni uspjeh. Poštenim radom, jasnim odlukama i velikim entuzijazmom želimo pomoći Borussiji da se vrati staroj snazi. Pred nama je još puno posla.”

