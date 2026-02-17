Kovač pohvalio mladog talenta: ‘Sa 17 godina vidi stvari koji ne vide neki s 30’

Podijeli :

Borussia večeras igra protiv Atalante od 21 sat nokaut fazu Lige prvaka.

Hrvatski trener Niko Kovač pohvalio je mladog talenta Samuelea Inacija (17) uoči utakmice s Atalantom.

“Sjajan nogometaš. Ako ostane zdrav, ostvarit će veliku karijeru. Sa 17 godina kod njega vidim puno toga što vrlo dobri igrači imaju”, izjavio je Kovač.

Ofenzivni veznjak rodom iz talijanskog Bergama, nedavno je počeo trenirati s prvom momčadi Borussije te je uvršten na klupsku B-listu za Ligu prvaka. Mladi Talijan, koji je u Dortmund stigao upravo iz omladinskog pogona suparničke Atalante, sjedio je na klupi u posljednje dvije utakmice Bundeslige.

“On će biti budućnost ovog kluba, ali i budućnost talijanskog nogometa. Ako se nastavi ovako razvijati, svi ćemo biti sretni”, izjavio je Kovač, pa dodao:

“Sjajno napreduje, ima veliko srce. Tehnički je vrlo potkovan igrač, Talijani bi rekli fantasista. To je igrač koji kao desetka ili osmica već sa 17 godina na terenu vidi stvari koje drugi ne vide ni s 30.”