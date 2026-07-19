Kovač ostaje bez važnog igrača? Liverpool i Arsenal bore se za Borussijinog beka

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xCelinaxLeiersx via Guliver Image

Na engleskom nogometnom tržištu sprema se novi okršaj premierligaških rivala jer su Liverpool i Arsenal krenuli u izravnu bitku za potpis talentiranog švedskog reprezentativca Daniela Svenssona.

Kako ekskluzivno doznaje CaughtOffside, Liverpool je postavio svestranog braniča Borussije Dortmund na sam vrh svojih transfernih želja te već ima razrađen konkretan plan za njegov dolazak na Anfield.

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Svensson je privukao ogroman interes europskih velikana jer osim pozicije lijevog beka i krilnog braniča, zahvaljujući sjajnoj tehnici i trkačkim kapacitetima, bez problema može igrati i u središnjici veze.

Dok Redsi u njemu vide idealno dugoročno rješenje za energetski napredak na lijevoj strani obrane, Mikel Arteta ga želi u Arsenalu prije svega zbog taktičke fleksibilnosti i širine rostera. Utrku iz drugog plana prate i Real Madrid, Juventus te Milan, no engleski klubovi trenutačno su najkonkretniji.

Pregovori s njemačkim klubom, na čijoj klupi sjedi Niko Kovač, ipak neće biti jednostavni jer Borussia Dortmund drži čvrstu poziciju nakon što je prošle godine otkupila Svenssonov ugovor od Nordsjællanda i vezala ga suradnjom do lipnja 2029. godine. Iako su se prvotne procjene njegove vrijednosti kretale između 35 i 45 milijuna eura, rastući interes velikana mogao bi podignuti konačnu cijenu transfera do 50 milijuna eura.

Engleski analitičari stoga zaključuju kako je ovaj posao znatno opravdaniji za Liverpool kojem hitno treba lijevi bek, dok bi za Arsenal ovakav financijski izdatak za igrača rotacije bio prevelik rizik.