Kovač o novoj Borussiji i nasljeđu Kloppa: Znate kakav je mentalitet ljudi ovdje…

Kovač je preuzeo Borussiju prije točno godinu dana i u 49 utakmica na klupi upisao je 28 pobjeda, 12 remija i devet poraza.

Prošle sezone stigao je do četvrtfinala Lige prvaka i uspio se plasirati u Ligu prvaka i ove sezone iako je momčad preuzeo na 11. mjestu tablice.

“Kad smo došli, bilo je jasno da momčad nije fizički spremna pa smo na tome najviše radili i pokazalo se dobrim. Kao i svaki trener, želio sam promijeniti sliku momčadi, ali ne radikalno. Ako želiš sve preko noći okrenuti za 180 stupnjeva, sigurno nećeš uspjeti”, rekao je Kovač za Athletic.

Bilo je puno skeptika kod navijača Borussije kada je dolazio Kovač, pogotovo kada se zna za odličan nogomet koji su igrali pod Jurgenom Kloppom.

“Što je uopće Dortmund? Znate kakav je ovdje mentalitet ljudi; radnički, vrijedan, vjeran. Puno puta sam igrao ovdje kao igrač i jako dobro znam kakav DNK imaju ovaj klub i grad. Unatoč tome i oni vole gledati lepršavi nogomet ili ‘heavy metal’ kakav se igrao u vrijeme Kloppa. No, sad su drukčija vremena, drukčiji igrači i drukčija situacija. Ja uvijek radije gledam u budućnost nego u prošlost. Svjesni smo da možemo i moramo biti još bolji, uvijek možeš biti bolji. Možda ne 20 ili 30 posto, ali možeš napraviti neke sitnice koje ti mogu puno donijeti’, rekao je Kovač.