Kovač nije znao da su mikrofoni uključeni, pa sve nasmijao razgovorom na ‘pressici’

Borussia Dortmund je u petom kolu Bundeslige slavila 2:0 na gostovanju u Mainzu.
Momčad Nike Kovača nastavila je tako pratiti Bayern svojom četvrtom pobjedom, a trener je oduševio razgovorom na press konferenciji.
Kako prenosi Bild, Kovač nije znao da su mikrofoni već uključeni te je započeo razgovor s trudnom glasnogovornicom Mainza Silke Bannick.
Razgovor je tekao ovako:
Kovač: Kad je termin?
Bannick: U pauzi od Bundeslige, oko 10. siječnja.
Kovač: No dobro, to je savršeno! To se zove planiranje.
Bannick: Da, nema zaje*ancije.
Kovač: Držim fige!
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!