Kovač brani Adeyemija nakon afere: ‘Za mene to nije razlog da ga izbacim, nisam mu tata’

Guliver

Borussia Dortmund se u subotu susreće sa Stuttgartom, a susret je najavio trener Niko Kovač.

Tema koja je zanimala novinare bio je i Karim Adeyemi koji je prije nekoliko tjedana dobio kazneni nalog zbog ilegalnog posjedovanja oružja, a afera je eskalirala uoči ključne kvalifikacijske utakmice njemačke reprezentacije za Svjetsko prvenstvo protiv Slovačke na kojoj nije nastupio.

Kovač je sada potvrdio da za njega neće biti sportskih posljedica u klubu.

“Ja mu nisam tata, ja sam mu trener, imamo zajedničke ciljeve”, rekao je Kovač i pozvao na razumno sagledavanje situacije.

“Mislim da svatko tko sjedi ovdje u sobi nije sve u životu napravio ispravno. Život ide dalje, on je sve rekao. To za mene nije razlog da ga izbacim na sljedećih nekoliko tjedana”.

Potvrdio je i da je ta priča sa sportske strane gotova:

“Uvijek sam iznova govorio da imam vrlo dobar odnos s Karimom i da vrlo često razgovaram s njim. Razgovarali smo i nakon dolaska i to zajedno obradili. Fokus je jasno usmjeren prema naprijed, sada je Bundesliga, tu od nas dobiva svu podršku.”