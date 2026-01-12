Kompany zabrinut zbog ozljede Stanišića: ‘Ne želim još gubiti nadu’

Podijeli :

Oryk HAIST/Imago Sports via Guliver

Čekaju se dodatne pretrage.

Nogometaši Bayerna pobijedili su Wolfsburg sa čak 8:1 u susretu 16. kola njemačkog prvenstva povećavši prednost pred dortmundskom Borussijom na 11 bodova.

No, osim velike pobjede Bavaraca i asistencije Lovre Majera, u ovom susretu pričat će se i o ozljedi Josipa Stanišića. On je nekoliko minuta prije kraja iskrenuo gležanj, a zube je stiskao sve do treće minute nadoknade kada je ipak napustio travnjak.

Trener Bayerna Vincent Kompany nije imao zamjene pa je Bayern do kraja susreta igrao s desetoricom, ali to im nije smetalo jer su imali prednost od 8:1.

Kompany je potvrdio da se čeka detaljniji pregled, no izrazio je zabrinutost oko Stanišića.

“Nije izgledalo dobro, izvrnuo je gležanj, ali ne želim još gubiti nadu”.

U klubu se nadaju da se radi o lakšoj ozljedi te da Stanišić neće morati duže pauzirati, a sve bi se trebalo saznati nakon dodatnih pretraga.

