Kompany prvoj momčadi Bayerna pridružio 15-godišnjaka koji može igrati za Hrvatsku

Uoči utakmice Bayerna i Werder Bremena u petom kolu Bundeslige, trener Bavaraca prvoj je momčadi priključio dosad nepoznato lice.
Dva dana zaredom Vincent Kompany pružio je priliku 15-godišnjem Filipu Paviću da trenira s profesionalcima, piše Bild.
Pavić je rođen i odrastao u Njemačkoj, a roditelji su mu Hrvati te ima pravo nastupa za našu reprezentaciju. Igra na poziciji središnjeg braniča u U-17 momčadi i kapetan je njemačke U-16 reprezentacije za koju je upisao dva nastupa.
Sjajnim je igrama u mlađim kategorijama privukao pažnju stručnog stožera, a sada je dobio priliku pokazati svoje vještine i glavnom treneru koji ga je priključio radi neizvjesnosti oko nastupa Min-jaea Kima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!