Kompany hvali Vuškovića uoči okršaja s HSV-om: ‘Samo neka ne odigra dobro protiv nas’

xAymanxAlahmedx via Guliver

Večeras od 18.30 sati na SK1 pratimo dvoboj u Hamburgu između HSV-a i Bayerna.

Višestruki prvaci Njemačke Bavarci navodno pomno prate razvoj hrvatskog 18-godišnjeg stopera, Luke Vuškovića, piše HNA.de.

Vuškovića hvali i trener Bayerna, Vincent Kompany.

“On je veliki talent, a razvoj u Bundesligi idealan je za mladog stopera. To je teška liga, morate biti fizički jaki. Važna uloga koju ima u HSV-u je savršena za njega”, izjavio je Kompany uoči današnje utakmice pa dodao:

“Treba samo slušati svoje dobre trenere i ne mora raditi ništa više. Nadam se samo da neće odigrati dobro protiv nas ovog vikenda.”

Trenutna tržišna vrijednost Luke Vuškovića procjenjuje se na 40 milijuna eura.

Susret HSV-a i Bayerna pratite od 18.30 sati na SK1 uz našeg komentatora Željka Velu.

