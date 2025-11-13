Klub iz Bundeslige dao otkaz igraču zbog podrške Palestini, sad su izgubili na sudu

Podijeli :

Imago Sports via Guliver Image

Bundesligaš je izgubio bitku na sudu.

Mainz je doživio konačni poraz u pravnoj borbi protiv svog bivšeg igrača Anwara El Ghazija. Sud je presudio da je otkaz Nizozemcu zbog propalestinskih objava na društvenim mrežama bio nezakonit, čime je potvrđena ranija odluka iz ljeta 2024. godine.

Klub mu sada mora isplatiti cjelokupnu plaću za vrijeme trajanja ugovora.

Mainz je El Ghaziju prvo uručio opomenu nakon prve objave, da bi mu nakon druge objave raskinuo ugovor bez otkaznog roka. Sud je utvrdio da takav izvanredni otkaz nije bio pravno utemeljen jer izražavanje osobnog političkog stava ne može biti razlog za trenutačni raskid suradnje.

Objava na Instagramu bila je krajem 2023. nedugo nakon Hamasovih terorističkih napada na Izrael.

“Ovo nije sukob i ovo nije rat. Ovo je genocid i masovno uništenje i svjedočimo tome uživo. Od rijeke do mora, Palestina će biti slobodna”, napisao je tada El Ghazi na Instagramu.

Predsjednik kluba Stefan Hofmann komentirao je ovotjednu presudu.

“Moramo prihvatiti ovu odluku. Međutim, ostajemo pri svom stavu o suštini: Temeljem vrijednosti i uvjerenja koja definiraju Mainz 05, nastavak zapošljavanja osoba koje se izražavaju i ponašaju u temeljnoj suprotnosti s tim vrijednostima bit će isključen i u budućnosti”, izjavio je Hofmann.