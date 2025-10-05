Kane je protiv Eintrachta propustio izjednačiti rekord jednog Hrvata: Evo o čemu se radi

Podijeli :

(AP Photo/Michael Probst)

U subotu navečer Bayern je na gostovanju kod Eintracht Frankfurta u šestom kolu Bundeslige slavio s 3:0, a drugi gol na utakmici zabio je Harry Kane. Engleski napadač došao je tako do 11. gola u sezoni, ali nije uspio izjednačiti jedan rekord koji je držao jedan Hrvat.

O čemu se tu zapravo radi? Kane je u posljednja tri kola prije ovoga na svakom susretu dao barem dva gola te je protiv Eintrachta bio u prilici da postane treći igrač u povijesti koji je na četiri uzastopne utakmice Bundeslige zabio dva gola.

Taj rekord drže Lothar Emmerich koji je 1967. za Borussiju Dortmund došao do tog pothvata, a njemu se 34 godine kasnije pridružio Tomislav Marić 2001. Hrvat rođen u Heilbronnu je te godine igrao za Wolfsburg u kojem je igrao od 2000. do 2004. godine.

Bilo je to najbolje razdoblje za hrvatskog napadača. Tada je zaigrao i u reprezentaciji pod vodstvom Otte Barića. U devet nastupa zabio je dva pogotka.

Kane je bio blizu izjednačenju rekorda, ali ga je zaustavila vratnica te će sada morati stvoriti novi niz kako bi dostigao njemačko-hrvatski dvojac.