Iz Bayerna poručuju: ‘Za nas je prijelazni rok završen, na takve priče se smijemo’

Bayern iz Münchena više neće dovoditi nijedno pojačanje tijekom ljeta.
Ovo je potvrdio Max Eberl, sportski direktor velikana iz Bavarske.
“Mi smo završili prijelazni rok dovođenjem Nathaniela Browna iz Eintrachta i Ismaela Saibarija iz PSV-a. To smo uradili vrlo brzo i s tim smo završili dovođenje igrača za ovo ljeto“, rekao je Eberl.
Iako se mnogo velikih imena povezuje s Bayernom, Eberl je jasan.
“Smijemo se na te priče. U tome ima 0 posto istine“.
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