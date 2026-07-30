Iz Bayerna poručuju: ‘Za nas je prijelazni rok završen, na takve priče se smijemo’

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Bayern iz Münchena više neće dovoditi nijedno pojačanje tijekom ljeta.

Ovo je potvrdio Max Eberl, sportski direktor velikana iz Bavarske.

“Mi smo završili prijelazni rok dovođenjem Nathaniela Browna iz Eintrachta i Ismaela Saibarija iz PSV-a. To smo uradili vrlo brzo i s tim smo završili dovođenje igrača za ovo ljeto“, rekao je Eberl.

Iako se mnogo velikih imena povezuje s Bayernom, Eberl je jasan.

“Smijemo se na te priče. U tome ima 0 posto istine“.