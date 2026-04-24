I sedmo mjesto u BL vodi u Europu, ‘pole-position’ zasad ima Matanovićev Freiburg

xArnexAmbergx via Guliver

Nakon što je Stuttgart u četvrtak navečer pobijedio Freiburg s 2-1 i plasirao se u finale njemačkog Kupa, postalo je jasno da će i sedmoplasirana momčad Bundeslige izboriti mjesto u 'Europi'.

Uobičajeno je da šest njemačkih momčadi kroz ligaško natjecanje osiguravaju plasman u Uefina europska natjecanja: one plasirane od prvog do četvrtog mjesta idu u Ligu prvaka, peto mjesto donosi nastup u Europskoj ligi, a šesto mjesto vodi u Konferencijsku ligu.

Pobjednik Kupa također ima zajamčeno mjesto u Europskoj ligi.

No, kako su do finala Kupa došli Bayern i Stuttgart, dvije momčadi koje su već osigurale nastup u Europi, tako je jasno da će sedmoplasirani klub iz njemačkog prvenstva dobiti pravo nastupa u Konferencijskoj ligi, dok će osvajanje petog i šestog mjesta donijeti plasman u Europsku ligu.

Stuttgart je još uvijek u borbi za Ligu prvaka. Trenutačno drži četvrto mjesto s 56 bodova, tri manje od trećeplasiranog RB Leipziga, dva više od petoplasiranog Hoffenheima i četiri više od šestoplasiranog Bayera.

Na sedmom mjestu je Freiburg s 43 boda, a priliku za plasman u Konferencijsku ligu sada ima i Eintracht koji je samo bod iza Freiburga.