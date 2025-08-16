HSV bio na rubu ispadanja protiv petoligaša pa ipak pobjednički otvorio sezonu

Podijeli :

via Guliver

HSV Marija Vuškovića i Emira Sahitija službeno je otvorio novu sezonu u njemačkom nogometu susretom u DFB Pokalu protiv petoligaša Pirmasensa. Očekivala se lagana pobjeda njemačkog velikana, ali Pirmasens je većinu vremena bio bolja momčad te su čak i poveli u 52. minuti. Bili su i na pragu pobjede, ali je u 92. HSV izjednačio, a potom u 100. minuti poveo i nakon 120 minuta izborio prolaz.

U 52. minuti je Pirmasens poveo pogotkom Yannicka Griesa te su tako naplatili znatno bolju igru. Ipak, HSV je nekako uspio pronaći pravu razinu te su u 92. preko Guilhermea Ramosa došli do izjednačenja i produžetaka.

Tamo su pokazali kvalitetu te su u 100. minuti riješili susret golom Ransforda Konigsdorffera. Tako je HSV izborio šesnaestinu finala. Za legendarni njemački klub nastupio je Emir Sahiti od 68. minute, a Mario Vušković nije igrao zbog suspenzije.

HSV idućeg vikenda otvara i novu sezonu Bundeslige gdje ih čeka gostovanje kod Borussije iz Monchengladbacha.