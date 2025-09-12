Hrvat je srušio rekord kluba Bundeslige, napokon pratimo njegov debi?

Podijeli :

SC Freiburg

Freiburg u subotu od 15:30 dočekuje Stuttgart, a domaći u susret ulaze nakon poraza u prošlom kolu i stanke za reprezentativne akcije.

Kako piše kicker.de, subotnja bi utakmica Bundeslige mogla biti debi u službenoj utakmici za Igora Matanovića koji se oporavio od ozljede.

Prošlotjedna prijateljska utakmica protiv Luzerna prošlog tjedna za Matanovića došla prerano jer se još oporavljao od puknuća mišićnog vlakna, no trenirao je cijeli tjedan i trener Julian Schuster potvrdio je da Matanović “može biti opcija” za utakmicu protiv Stuttgarta koja se igra u subotu.

Matanović jeu srpnju stigao u Freiburg i to kao napadač koji je srušio rekord kluba. Podatak s Transfermarkta je da je taj posao odrađen za 6.7 milijuna eura, a prema informacijama insajdera Floriana Plettenberga Eintracht će dobiti osam milijuna eura, uključujući bonuse što je najviše što je Freiburg ikada izdvojio za napadača.

Gledajući isključivo centralne napadače, dosadašnji rekorder bio je austrijski reprezentativac Junior Adamu (24), koji je u ljeto 2023. došao iz RB Salzburga za šest milijuna eura.

Susret pratite u subotu od 15:30 na SK4!

