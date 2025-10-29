Hoffenheim ispao, Kramarić jedan jedanaesterac zabio, drugi nije! Klub dvojice Hrvata ispao od drugoligaša

St. Pauli će igrati u osmini finala njemačkog Kupa nakon što je u uzbudljivoj i preokretima bogatoj utakmici pred svojim navijačima u Hamburgu pobijedio Hoffenheim boljim izvođenjem jedanaesteaca.

Hauke Wahl je postigao vodeći pogodak za St. Pauli već u prvoj minuti. Izjednačio je u 47. minuti Grischa Promel na asistenciju hrvatskog reprezentativca Andreja Kramarića . Do kraja osnovnog dijela utakmice nije bilo pogodaka. Kramarić je u 107. minuti realizirao kazneni udarac za vodstvo Hoffenheima koji je imao prolaz dalje sve do druge minute dodatka u produžetku. Tada je Pereira Lage pogodio za izjednačenje i odveo utakmicu u raspucavanje.

Kramarić je bio prvi izvođač za svoju momčad, a njegov ne baš precizan udarac je domaći vratar Ben Voll obranio. Hoffenheimu je nadu vratio vratar Oliver Baumann obranivši u četvrtoj seriji udarac Pereire Lagea. Plasman St. Pauliju u osminu finala donio je vratar Voll kad je u devetoj seriji obranio udarac Albiana Hajdarija.

Augsburg je poražen kod kuće od drugoligaša Bochuma s 1:0. Gol odluke pao je u 39. minuti, kad je lopta koju je uputio Gerrit Holtmann promijenila smjer i prevarila hrvatskog vratara Nediljka Labrovića. Za Augsburg cijelu utakmicu odigrao i Kristijan Jakić.

Borussia Moenchengladbach je s 3:1 pobijedila Karsruher za koji je od 77. minute igrao Roko Šimić.