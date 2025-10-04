Harry Kane u tijesnoj utrci s Hrvatom: Sjajni Englez novim golom smanjio zaostatak

Podijeli :

AP Photo/Michael Probst via Guliver

Kane je postigao 18. gol ove sezone, ali titula najboljeg golgetera na svijetu još uvijek pripada Hrvatu.

Bayern München je u utakmici šestog kola Bundeslige pobijedio u gostima Eintracht Frankfurt 3-0 i još više povećao svoje vodstvo na ljestvici.

Bavarci su nevjerojatno dominantni. Krenuli su u sezonu s deset vezanih pobjeda u svim natjecanjima, a stopostotan učinak u Bundesligi okrunili su nevjerojatnim napadačkim učinkom.

Postigli su čak 25 golova u uvodnih šest utakmica, a najzaslužniji za to je fantastični Englez, Harry Kane. Po mnogima najbolja ‘devetka’ svijeta u životnoj je golgeterskoj formi. U Bundesligi je čak 11 puta tresao protivničke mreže, a ukupno broji čak 18 golova u svim klupskim natjecanjima ove sezone, dok je posljednji zgoditak postigao baš u susretu protiv Eintrachta.

Međutim, unatoč fantastičnoj formi, Kane prema brojkama nije najbolji strijelac na svijetu, već tu titulu drži hrvatski napadač Franko Kovačević.

Kovačević ove sezone briljira u dresu slovenskog prvoligaša Celja, a postigao je čak 20 golova, više od ijednog drugog igrača ove sezone u profesionalnom nogometu. Podsjetimo, hrvatski golgeter istaknuo se u četvrtak protiv grčkog AEK-a u utakmici 1. kola Konferencijske lige. Celje je slavilo s 3:1, a fantastični Kovačević postigao je hat-trick te tako stekao prednost ispred Kanea na ljestvici svjetskih strijelaca.

Albert Riera, Kovačevićev trener u Celju smatra kako je napadač zaslužio poziv Zlatka Dalića:

“Bit ću po svim hrvatskim medijima ako kažem da Kovačević treba biti dio hrvatske reprezentacije. Što se mene tiče, ja ću ga gurati naprijed. Ima želju. A kada ga i vi novinari budete gurali u prvi plan, kada budete pisali o hat-tricku, o njegovoj gladi za postizanjem golova, o tome kako traži loptu od suigrača, također o tome koliko dobro brani… Ako nakon toga ne bude u reprezentaciji, možemo razmišljati o tome da mu damo drugu (slovensku) putovnicu”, poručio je strateg Celja.