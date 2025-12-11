Harry Kane ostaje u Bundesligi, ne planira se vratiti u Englesku!?

Engleski golgeter Harry Kane (32), koji je ove sezone već zabio 28 golova, trebao bi ostati u Bayernu do lipnja 2027., s tim da postoji mogućnost da produži ugovor za još jednu sezonu, objavili su njemački mediji.

Kane je stigao u Bayern u ljeto 2023. iz Tottenhama, potpisavši četverogodišnji ugovor. U njemačkom prvaku pruža odlične partije i dosad je upisao čak 113 golova i 29 asistencija.

U njegovu ugovoru postoji klauzula koja mu omogućuje da u ljeto sljedeće godine napusti Bayern uz odštetu od 65 milijuna eura, a ta klauzula treba se aktivirati do kraja siječnja. Iako je bilo nagađanja da bi se mogao vratiti u Englesku ili otići u Barcelonu, njemački mediji tvrde da Kane nema namjeru aktivirati izlaznu klauzulu, te da želi ostati u Bayernu do isteka ugovora, odnosno do lipnja 2027.

Također, njemački prvak je spreman produžiti ugovor s Kaneom za još jednu sezonu, a pregovori o nastavku suradnje trebali bi startati u ljeto sljedeće godine, odnosno nakon Svjetskog prvenstva.

