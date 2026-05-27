‘Gvardiol želi u Bayern, ovaj čovjek važan je adut u mogućem transferu’

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Joško Gvardiol mogao bi biti jedno od najvećih imena ljetnog prijelaznog roka.

Prema pisanju CaughtOffsidea, hrvatski reprezentativac želi napustiti Manchester City i karijeru nastaviti u Bayernu, unatoč ugovoru koji ga s engleskim klubom veže do 2028. godine.

City je za njega prije tri godine platio 90 milijuna eura RB Leipzigu, a sada bi ga navodno mogao pustiti za oko 75 milijuna. Bayern ozbiljno razmatra transfer, ali bi prije toga morao prodati jednog od stopera, pri čemu se spominju Hiroki Ito i Min-jae Kim.

Veliku ulogu u mogućem poslu mogao bi imati sportski direktor Bayerna Max Eberl, koji je s Gvardiolom već surađivao u Leipzigu. Istovremeno, pregovori oko novog ugovora s Cityjem navodno stoje, pa igračevi predstavnici istražuju druge opcije.

Dodatnu neizvjesnost stvara i odlazak Pepa Guardiole, zbog čega pojedini igrači razmišljaju o promjeni sredine. Gvardiol je unatoč ozljedi potkoljenice bio važan član prve momčadi te je za City dosad skupio 122 nastupa, 13 pogodaka i 10 asistencija.

Osim Bayerna, situaciju prate i Inter, Real Madrid te Barcelona, no njemački prvak zasad se smatra najozbiljnijim kandidatom za njegov dolazak.

