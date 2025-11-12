Guardian najavio senzacionalan transfer Harryja Kanea

Podijeli :

AP Photo/Michael Probst via Guliver

Britanski The Guardian objavio je senzacionalnu informaciju oko potencijalnog transfera Harryja Kanea.

Prema londonskim novinama, kapetan engleske reprezentacije sljedećeg će ljeta preći iz Bayerna u Barcelonu, a Joan Laporta će platiti izlaznu klauzulu od 65 milijuna eura.

Kane, i sam “mlađi” veteran sa 32 godine, tako će krenuti stopama Roberta Lewandowskog, koji je s 35 godina napustio Munchen i potpisao za Barcu za 20 milijuna eura manje. Poljak je u potpunosti opravdao ulaganje na terenu i postigao je (do sada) 108 golova za Blaugranu, iako su mnogi tada sumnjali u njega, navodeći kao razlog tome njegove godine.

Kane se prije dvije godine pridružio najuspješnijem njemačkom klubu za 100 milijuna eura, u tijeku je njegov treći u Bavarskoj i nakon toga, tvrdi Guardian, pokušat će potražiti novi izazov u novoj nogometnoj kulturi. To se otprilike poklapa s najavama Lewandowskog odlaska na kraju sezone.

Kane ima ugovor s Bayernom do 2027. U dresu kluba iz Munchena zabio je 108 golova.