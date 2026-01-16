Gegenpressing: Kramarićeva savršena utakmica na dan velikog jubileja

Podijeli :

Ovog tjedna se u Bundesligi odigralo dvokolo u kojem je svu pažnju dobio sjajni Andrej Kramarić. Hrvatski napadač postigao je hat-trick kojim je došao na samo jedan gol od Giovanea Elbera na trećem mjestu liste najboljih stranih strijelaca. Kramarić je ujedno i postao Hrvat s najviše nastupa u Bundesligi. Protiv Borussije Monchengladbach došao je do 302. nastupa te je prestigao Zvonimira Solda.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.