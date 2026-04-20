Evo koliko golova dijeli Bayern od 78 godina starog europskog rekorda

Podijeli :

Guliver

Nogometaši Bayerna 11. travnja srušili su pet desetljeća star rekord Bundeslige od 101 pogotka u jednoj sezoni, a proteklog vikenda podigli su ga na 109 golova. Do kraja prvenstva ostale su još četiri utakmice.

Bavarci sada imaju priliku srušiti i europski rekord po broju pogodaka u jednoj sezoni, koji iznosi 125 golova. Taj rekord drži jedna od najslavnijih generacija u povijesti talijanskog nogometa – momčad Torina poznata kao „Grande Torino“. Četrdesetih godina prošlog stoljeća pet je puta bila prvak Italije, a potom je tragično stradala u avionskoj nesreći 4. svibnja 1949. godine. Torino je rekord postavio u sezoni 1947./48., a sada, 78 godina kasnije, Bayern ima priliku nadmašiti ga.

Mogu li u tome uspjeti? Statistika sugerira da mogu. U dosadašnjih 30 kola Bayern je postigao 109 pogodaka, što je prosjek od 3,6 golova po utakmici. Zadrže li takav ritam u posljednja četiri susreta, mogli bi zabiti još 14 ili 15 golova, čime bi sezonu zaključili s ukupno 123 ili 124 pogotka.

To znači da bi im nedostajao tek jedan ili dva gola za rušenje rekorda Torina. No, ako se pogleda trenutačna forma, i to je itekako moguće. U posljednja četiri bundesligaška susreta Bayern je ostvario sljedeće rezultate: Stuttgart 4:2, St. Pauli 5:0, Freiburg 3:2 i Union Berlin 4:0. To je prosjek od točno četiri pogotka po utakmici.

Ako bi takav učinak zadržali i u preostalim susretima te postigli još 16 golova, prvenstvo bi završili s točno 125 pogodaka i izjednačili europski rekord. S obzirom na motiv koji imaju, moguće je da bi otišli i korak dalje.

Ipak, čak i ako ne postave novi europski rekord, momčad Vincenta Kompanyja već je ostvarila fantastične rezultate i nema sumnje da će do kraja prvenstva dati svoj maksimum.

Bavarce, međutim, čekaju i još veći izazovi. U polufinalu Lige prvaka sučelit će se aktualnom europskom prvaku Paris Saint-Germainu, dok ih u srijedu očekuje i polufinale Njemačkog kupa protiv Bayera iz Leverkusena.