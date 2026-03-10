ESPN: Real Madrid je bio jako blizu da dovede Vuškovića iz Hajduka

Kraljevi su htjeli dovesti talentiranog hrvatskog stopera.
ESPN sada donosi informaciju kako je Luka Vušković zamalo iz Hajduka otišao u Real Madrid. No, do tog transfera nije došlo pa je danas 19-godišnji stoper pod ugovorom s Tottenhamom. Londonski klub platio je 11 milijuna eura i tako učinio Vuškovića najskupljim igračem u povijesti Hajduka.
Nakon 11 nastupa i jednog gola za prvu momčad Hajduka, Tottenham je Vuškovića slao na posudbe u poljski Radomiak i belgijski Westerlo. Prošloga ljeta bio je na pripremama s londonskim klubom, koji ga je potom poslao na posudbu u HSV. Sada je tamo postao ključni igrač i jedan od najboljih braniča Bundeslige. Upisao je 24 nastupa, zabio pet golova, a triput je već bio proglašen najboljim mladim igračem mjeseca.
Ugovor s Tottenhamom vrijedi mu do 2030. godine.
