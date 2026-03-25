Džeko planira završiti karijeru na ljeto, ali – uz jedan uvjet

Ralf Treese/DeFodi Images via Guliver

Edin Džeko ima ugovor sa Schalkeom do kraja tekuće sezone, a njemački mediji navode da bi tada 40-godišnji napadač mogao okačiti kopačke nakon duge i bogate karijere.

Bild prenosi da uprava posrnulog giganta već računa na to da 193 cm visoka ikona reprezentacije Bosne i Hercegovine završi karijeru, ali i ističe da je sam Džeko postavio uvjet za taj potez.

Uvjet, odnosno želja koju Džeko ima, jest da stavi točku na igračku karijeru ukoliko se Schalke ponovo domogne Bundeslige krajem ove sezone. Razlog je jasan – želi završiti karijeru uspjehom.

Iako je nogometna javnost u Njemačkoj bila puna kritika na račun Schalkea zbog dovođenja Džeke, ispostavilo se da je to bio dobar potez. Neko tko je dao šest golova i podijelio tri asistencije pokazao je da godine nisu nužno presudne.

Džeko je dobio crveni karton u remiju s Hanoverom (2:2), zbog čega je propustio još jednu neodlučenu utakmicu, odnosno gostovanje kod Darmstadta (1:1), i propustit će narednu utakmicu Schalke – Karlsruhe u nedjelju od 13:30.

