Džeko odlučio gdje nastavlja karijeru, pratimo ga i dalje na Sport Klubu

BiH napadač odlučio je da će zaigrati u njemačkom elitnom nogometnom rangu.
Prema informacijama njemačkih medija, Edin Džeko nastavit će karijeru u Schalkeu. Dvije strane postigle su potpuni dogovor o nastavku suradnje.
Važnu ulogu u njegovoj odluci imao je trener Miron Muslić koji mu je navodno garantirao važnu ulogu u momčadi.
Džeko bi već sljedećeg tjedna trebao doputovati u Gelsenkirchen. Ondje će obaviti liječničke preglede, nakon čega bi trebao uslijediti i službeni potpis ugovora.
Podsjetimo, Schalke ove sezone igra Bundesligu koju pratite ekskluzivno na Sport Klubu.
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