Džeko nije još ni zaigrao za Schalke, a klubu je već donio ogromnu zaradu

Podijeli :

Schalke 04

Dolazak legendarnog BiH napadača izazvao je pravu ludnicu u Gelsenkirchenu.

Već na prvom treningu njemačkog drugoligaša Schalkea mogao se vidjeti veliki interes navijača i medija za Edina Džeku koji je i službeno došao u taj klub.

Čim je kročio na teren, dočekan je gromoglasnim aplauzom. Suigrači i stručni stožer dočekali su ga tradicionalnom počasnom gardom, uz prijateljsko tapšanje i osmijehe.

A iako još nije zaigrao nijednu utakmicu, Džeko je već donio profit njemačkom klubu. U prvih 24 sata Schalke 04 prodao je više od šest tisuća dresova s Džekinim imenom i brojem, a s obzirom da je cijena jednog dresa 102 eura, Rudari su već zaradili 612 tisuća eura., piše to Klix.ba.

Očekuje se da bi Edin Džeko trebao debitirati već u nedjelju, kada Schalke na Veltins-Areni dočekuje Kaiserslautern. Utakmica je u izravnom prijenosu na Sport Klubu 1 od 13.30 sati.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.