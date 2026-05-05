Džeko iskreno: Da nije bilo Schalkea možda ne bih otišao s BiH na Svjetsko prvenstvo

Kapetan nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko iza sebe ima vikend kakav se samo može poželjeti.
Nakon oporavka od ozljede vratio se na teren i odmah bio dio velikog slavlja – Schalke 04 izborio je povratak u Bundesligu nakon tri godine.
Iskusni napadač nije skrivao emocije nakon ovog uspjeha, ističući koliko mu ovakvi trenuci znače.
“Doživio sam mnogo toga u svojoj karijeri, ali dani poput ovog ponovno pokazuju zbog čega igraš nogomet. Slavlje nakon posljednjeg zvižduka protiv Fortune Dusseldorf bilo je nevjerojatno. To su upravo trenuci zbog kojih sam došao u Schalke.”
Iako iza sebe ima impresivnu karijeru i brojne trofeje, Džeko naglašava da mu osvajanje 2. Bundeslige ima posebnu vrijednost.
“Schalke je fantastičan klub. Ponosan sam što sam mogao dati svoj doprinos u vraćanju kluba tamo gdje mu je mjesto – u Bundesligu. Držali smo poziciju koja vodi u viši rang tijekom cijelog drugog dijela sezone i potpuno zasluženo smo na samom vrhu.”
Podsjetimo, Džeko je ranije osvajao naslove prvaka u Njemačkoj i Engleskoj, kao i niz kupova i superkupova u Engleskoj i Italiji, ali ovaj uspjeh ima posebnu emotivnu težinu.
Pred Džekom je novi veliki izazov – nastup na Svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.
Zanimljivo, upravo Schalke vidi kao važan faktor na tom putu:
“Možda se ne bih kvalificirao na Svjetsko prvenstvo bez Schalkea.”
Reprezentacija Bosne i Hercegovine svoj prvi susret igrat će 12. lipnja u Torontu protiv Kanade, a očekivanja su velika.
Džeko je istaknuo da je još iz vremena kada je nosio dres Wolfsburga bio svjestan veličine Schalkea.
“Navijači, Veltins-Arena – to je jednostavno sjajno.”
Od dolaska u klub bh. napadač postigao je šest golova uz tri asistencije, potvrdivši da i dalje igra na visokoj razini.
