Donedavni igrač HSV-a: ‘Vušković pripada negdje drugdje’

HMBxMedia FernandoxSoares via Guliver

Donedavni igrač HSV-a pričao je o svom bivšem klubu.

Jonas Meffert izjavio je da je uvjeren da će HSV ostati u Bundesligi za Hamburger Abendblatt, nekoliko dana nakon povratka u redove drugoligaša Holstein Kiela.

Onda je istaknuo braniča Luku Vuškovića i veznjaka Fabija Vieru koji pripadaju Ligi prvaka.

“Bilo bi gotovo previše skromno imati samo opstanak u ligi kao cilj s takvim igračima. Posebno s Vuškovićem, on zapravo pripada negdje drugdje”, rekao je Meffert.

Pojasnio je svoj dolazak u Kiel iz HSV-a.

“Meni je prije svega bilo stalo do perspektive nakon ljeta”, rekao je Meffert.

Za HSV je odigrao 146 službenih utakmica, a u svibnju prošle godine s klubom je izborio povratak u prvu ligu. Meffert isprva nije planirao odlazak u zimskom prijelaznom roku, iako je u prvom dijelu sezone odigrao samo 144 minute u četiri utakmice.