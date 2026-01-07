Donedavni igrač HSV-a: ‘Vušković pripada negdje drugdje’

Donedavni igrač HSV-a pričao je o svom bivšem klubu.
Jonas Meffert izjavio je da je uvjeren da će HSV ostati u Bundesligi za Hamburger Abendblatt, nekoliko dana nakon povratka u redove drugoligaša Holstein Kiela.
Onda je istaknuo braniča Luku Vuškovića i veznjaka Fabija Vieru koji pripadaju Ligi prvaka.
“Bilo bi gotovo previše skromno imati samo opstanak u ligi kao cilj s takvim igračima. Posebno s Vuškovićem, on zapravo pripada negdje drugdje”, rekao je Meffert.
Pojasnio je svoj dolazak u Kiel iz HSV-a.
“Meni je prije svega bilo stalo do perspektive nakon ljeta”, rekao je Meffert.
Za HSV je odigrao 146 službenih utakmica, a u svibnju prošle godine s klubom je izborio povratak u prvu ligu. Meffert isprva nije planirao odlazak u zimskom prijelaznom roku, iako je u prvom dijelu sezone odigrao samo 144 minute u četiri utakmice.
