Dobre vijesti za Hrvatsku: Stanišić nije teže ozlijeđen

Josip Stanišić, hrvatski reprezentativac i branič Bayerna, u utorak je prije vremena napustio trening nakon nezgodnog sudara sa suigračem Jonathanom Tahom, što je u prvi trenutak izazvalo zabrinutost u klubu. Ipak, strahovi su se brzo smirili jer 25-godišnjak nije pretrpio ozbiljnu ozljedu te se već sljedećeg dana ponovno pojavio na treningu. Iz predostrožnosti je otkazao planirano snimanje za klupsku televiziju, no prema pisanju fcbinside.com situacija nije onako teška kako se isprva činilo.

Ova vijest donijela je olakšanje i u Münchenu i u hrvatskom reprezentativnom taboru, posebno zato što se Stanišić tek nedavno vratio u natjecateljski ritam. Sredinom siječnja ozlijedio je desni gležanj, zbog čega je propustio nekoliko susreta, a u početni sastav vratio se prošlog vikenda u utakmici protiv Hamburga, u kojoj je odigrao svih 90 minuta u remiju 2:2.

Dulji izostanak dodatno bi otežao ionako osjetljivu kadrovsku situaciju na bekovskim pozicijama, gdje trener Vincent Kompany, osobito na desnoj strani, nema velik izbor. Iako je ponovno trenirao, još nije sigurno hoće li Stanišić konkurirati za nastup u nedjeljnom prvenstvenom dvoboju protiv Hoffenheima. Njegovo stanje pratit će se kroz sljedeće treninge, no sve upućuje na to da je raniji prekid bio isključivo mjera opreza.

Njegov brzi povratak bio bi od velike važnosti za Bayern, kojem su nakon nedavnih kikseva potrebni sigurnost u obrani i šira rotacija igrača. Dobra vijest je i za hrvatskog izbornika Zlatka Dalića, budući da je Stanišić jedan od ključnih obrambenih aduta uoči Svjetskog prvenstva koje u lipnju počinje u Kanadi, SAD-u i Meksiku.