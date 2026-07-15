Dinamo radi na dovođenju mladog igrača Bayerna?

Kako su neki aktualni prvotimci na meti inozemnih klubova, u Maksimiru aktivno traže adekvatna rješenja, istovremeno slažući kockice za budućnost.
Za razliku od prošlog ljeta kada je svlačionicu preplavilo petnaestak novih lica, ovaj je prijelazni rok znatno mirniji.
U Dinamu se intenzivno navodno radi na vrlo zanimljivom transferu. Na meti Dinama našao se mladi hrvatski reprezentativac koji je još kao 16-godišnjak ostvario senzacionalan transfer iz Slaven Belupa u minhenski Bayern, piše to tportal.
Riječ je o 21-godišnjem Lovri Zvonareku, izuzetno polivalentnom ofenzivcu koji jednako kvalitetno može pokriti poziciju kreativnog veznjaka u sredini, ali i ordinirati po desnom krilu.
Zvonarek je u ljeto 2022. preselio na Allianz Arenu u transferu vrijednom 1,8 milijuna eura. Ipak, u žestokoj konkurenciji bavarskog giganta uspio je sakupiti tek pet nastupa za prvu momčad.
Nakon kaljenja na posudbama u austrijskom Sturmu i švicarskom Grasshoppersu, postalo je izvjesno da se u Munchenu neće izboriti za ozbiljniju minutažu. Kako mu ugovor s Bayernom istječe idućeg ljeta, Dinamo u tome vidi idealnu priliku za dugoročan posao.
Zvonarek je prošlu sezonu proveo u Švicarskoj, gdje je u 31 nastupu upisao tri gola i tri asistencije, a vrijedi spomenuti da se prije nekoliko mjeseci njegovo ime spominjalo i u kontekstu mogućeg odlaska na Rujevicu.
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