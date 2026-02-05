Dinamo je htio hit-trenera koji je završio u Bundesligi: ‘Odbili smo ih, vidjet ćemo kako će se snaći u Njemačkoj’

Podijeli :

Eibner-Pressefoto FlorianxWiegand via Guliver

Albert Riera odnedavno je dobio posao u Eintracht Frankfurtu.

U emisiji slovenskog SportKluba Pod prečko gostovao je predsjednik Celja Valerij Kolotilo koji je napomenuo kako su odbili brojne ponude za Rieru, između ostalog i onu s Maksimira:

“Odbili smo Crvenu zvezdu, Dinamo Zagreb, Ludogorec… Spartak iz Moskve poslao je ogromnu ponudu. Financijski je bila fantastična, ali ju je Albert odbio jer ruski klubovi ne igraju Europu”, rekao je predsjednik Celja.

Dodaje da su u klubu tada uspjeli zadržati Rieru, iako je pritisak bio sve veći.

“S Albertom nikad ne možeš biti potpuno miran. Proveli smo puno vremena zajedno i prošli razne situacije. Kad se javio Eintracht, sve je bilo jasno. Ponuda je stigla praktički preko noći, baš dok smo se vraćali s priprema na Mallorci. Znali smo da ga više ne možemo zadržati”, objasnio je Kolotilo.

Kolotilo želi sve najbolje sad već bivšem treneru Celja…

“Želim mu svu sreću. Albert živi nogomet, ima ogromno znanje, ali je karakterno težak čovjek – kao što je bio i Maradona. Vidjet ćemo kako će se snaći u Eintrachtu. Navijat ćemo za njih jer imamo određene bonuse. Ako Albert pobjeđuje, koristi će imati i Celje”, zaključio je.