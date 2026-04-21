Demirović će ispuniti obećanje, evo kada će navijači Stuttgarta dobiti svoje besplatno pivo

xspeedshotx via Guliver

BiH napadač Ermedin Demirović najavio je da će ispuniti obećanje dano navijačima svog VfB Stuttgarta.

Demirović će kao što je i obećao, navijačima osigurati besplatno pivo jer se Bosna i Hercegovina plasirala na Svjetsko prvenstvo.

Druženje s navijačima zakazano je za ponedjeljak, 27. travnja, od 19 do 20 sati na događanju VfB Wasentag u sklopu proljetnog festivala u Stuttgartu, gdje će u šatoru “Beim Benz Hofbräu” osobno dijeliti besplatno pivo.

“Dragi navijači VfB Stuttgarta, nastup s reprezentacijom Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu za mene je nešto nevjerojatno – ovog ljeta ostvarit ću svoj veliki životni san. Prije utakmica doigravanja obećao sam navijačima VfB-a piće ako se plasiramo na Svjetsko prvenstvo. Sada je vrijeme da to obećanje i ispunim.

U ponedjeljak, 27. travnja 2026. godine, od 19 do 20 sati, osobno ću dijeliti besplatno točeno pivo na VfB Wasentagu na proljetnom festivalu u Stuttgartu, u šatoru ‘Beim Benz Hofbräu’. Za svu djecu bit će osiguran i sladoled iz pokretnog kioska tijekom javnog treninga VfB-a u idućim tjednima.

Uz svu radost zbog plasmana na Svjetsko prvenstvo, važno mi je misliti i na one koji nemaju iste mogućnosti. Zato sam odlučio financijski podržati VfB-ovu zakladu ‘Brustring der Herzen’. Radujem se što ćemo se vidjeti u ponedjeljak na proljetnom festivalu. Vaš Medo”, poručio je Demirović.

Demirović je u Stuttgart stigao na ljeto 2024. iz Augsburga u transferu vrijednom 23 milijuna eura. Od tad je nastupio 81 put te upisao 29 pogodaka i 10 asistencija. Za BiH je debitirao 2021. te je upisao 38 nastupa i četiri pogotka za reprezentaciju koju će predstavljati ovog ljeta na Svjetskom prvenstvu.