Dejan Ljubičić progovorio o odlasku iz Dinama: ‘Taj nogomet je prespor za mene’

Dejan Ljubičić nakon treninga u četvrtak progovorio je za njemačke medije.
Ljubičić je ove zime otišao iz Dinama nakon pola godine, a u Maksimir je stigao kao slobodan igrač. Dinamo ga je prodao u njemačkog drugoligaša Schalke 04. Kaže da Edin Džeko nije bio ‘odgovoran’ za njegov transfer u Schalke.
“Ma on uopće nije presudan za moj dolazak. Kada su kontakti uspostavljeni, Džeko nije bio ni tema razgovora. Postizao je golove svugdje, sjajna je osoba i sretan sam što mogu igrati uz njega.”
Važnu ulogu imao je trener Miron Muslić.
“I ja poznajem Mirona iz Austrije i mislim da je odradio jako dobar posao. Ekipa igra za trenera, to se vidi. Svi daju sve od sebe.”
A onda je progovorio o odlasku iz Dinama.
“Jednostavno sam se htio vratiti (u Njemačku, op.a) zbog nogometa“, rekao je Ljubičić pa dodao:
“Redovito sam igrao, ali nogomet jednostavno nije bio pravi za mene – presporo je bilo.“
Ponuda Schalkea 04 došla je u pravo vrijeme.
“Svakako ću dati sve od sebe u posljednjih 15 utakmica, bez obzira na poziciju, jer želim s klubom napredovati.”
Nakon 19 kola, Schalke je na putu prema Bundesligi. Veznjak je sebe opisao kao osobu s izvrsnom inteligencijom u igri.
“Dobar sam u prepoznavanju prostora. Ako izgubimo loptu, vrlo sam dobar u kontra-presingu.”
