Dejan Ljubičić progovorio o odlasku iz Dinama: ‘Taj nogomet je prespor za mene’

Podijeli :

xYannisxDreimannxPressefotoKochx via Guliver

Dejan Ljubičić nakon treninga u četvrtak progovorio je za njemačke medije.

Ljubičić je ove zime otišao iz Dinama nakon pola godine, a u Maksimir je stigao kao slobodan igrač. Dinamo ga je prodao u njemačkog drugoligaša Schalke 04. Kaže da Edin Džeko nije bio ‘odgovoran’ za njegov transfer u Schalke.

POVEZANO Ljubičić se oglasio na Instagramu nakon odlaska iz Dinama

“Ma on uopće nije presudan za moj dolazak. Kada su kontakti uspostavljeni, Džeko nije bio ni tema razgovora. Postizao je golove svugdje, sjajna je osoba i sretan sam što mogu igrati uz njega.”

Važnu ulogu imao je trener Miron Muslić.

“I ja poznajem Mirona iz Austrije i mislim da je odradio jako dobar posao. Ekipa igra za trenera, to se vidi. Svi daju sve od sebe.”

A onda je progovorio o odlasku iz Dinama.

“Jednostavno sam se htio vratiti (u Njemačku, op.a) zbog nogometa“, rekao je Ljubičić pa dodao:

“Redovito sam igrao, ali nogomet jednostavno nije bio pravi za mene – presporo je bilo.“

Ponuda Schalkea 04 došla je u pravo vrijeme.

“Svakako ću dati sve od sebe u posljednjih 15 utakmica, bez obzira na poziciju, jer želim s klubom napredovati.”

Nakon 19 kola, Schalke je na putu prema Bundesligi. Veznjak je sebe opisao kao osobu s izvrsnom inteligencijom u igri.

“Dobar sam u prepoznavanju prostora. Ako izgubimo loptu, vrlo sam dobar u kontra-presingu.”