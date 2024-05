De Rossi uoči okršaja s Bayerom: ‘Prepuštam sreću onima koji idu u kasino’

Podijeli :

Jonathan Moscrop Sportimage via Guliver Image

Na konferenciji za novinare uoči prve polufinalne utakmice Europa lige protiv Bayer Leverkusena (četvrtak, 21 sat), trener Rome Daniele De Rossi osvrnuo se na sezonu Bayera koji je osvojio Bundesligu te je neporažen još od početka sezone.

Otkrio je čega se boji kod Bayera.

“Ima se čega bojati. Način na koji igraju, imaju dug niz dobrih rezultata. Jako poštujem njihovog trenera i s njim imaju više posla. Ima puno razloga za strah. Jedna stvar koju treba poštovati je da su neporaženi, iako su često bili u zaostatku, osim što su jaki i igraju dobro, imaju svijest i upornost do zadnjih minuta. Još je nešto čega se bojim i poštujem ih, ali ima mnogo stvari kojih mi ponekad zabijamo u zadnjim minutama, ali to također ovisi o psihičkoj i fizičkoj snazi. Mi često želimo postići svoje ciljeve i u tome smo do zadnjih minuta, u suprotnom ne zabijamo u Udinama, u Napulju, ne čuvamo gol u 95. minuti. Mi smo momčad koja vjeruje i8 ima srce. S ove strane gledišta, obje će se momčadi boriti do posljednje sekunde”, rekao je De Rossi.

Može li činjenica da je neporažen biti otežavajuća okolnost za Bayer Leverkusen?

“Ne mislim da je to teret, ali ima momčadi koje su ih dovele u problem. Prepuštam sreću onima koji idu igrati u kasino. Ima nešto super u toj momčadi. Imaju jakog trenera (Xabija Alonsa, op.a.), možda najboljeg na svijetu, odlične igrače i igraju odličan nogomet.”