Danas startaju tri Lige petice: Liverpool pojačan ide u obranu naslova, u Francuskoj se igra derbi

Podijeli :

AP Photo/Jon Super via Guliver

Ono što smo dugo čekali, danas će se ostvariti. Vraća nam se najjači europski nogomet kroz natjecanje u Ligama petice.

Od pet najjačih europskih liga, ovaj tjedan, a točnije danas počinju nam čak njih tri.

Premier liga starta večeras od 21 sat kada će branitelj naslova Liverpool dočekati neugodni Bournemouth. Prilika je to da Liverpool isproba nekolicinu ovoljetnih pojačanja, ali i da oda počast prerano preminulom Diogu Joti.

Španjolci također počinju danas, a na rasporedu su dvije utakmice. Prvo će od 19:30 Girona ugostiti Rayo Vallecano, a onda od 21:30 veliki favorit Villarreal dočekuje povranike u ligu, Real Oviedo.

Treća liga koja počinje danas je ona francuska, točnije Ligue 1. Kod njih odmah na startu imamo sjajnu utakmicu te derbi kola. Od 20:45 Rennes će dočekati Marseille na Roazhon Parku.

Bundesliga i Serie A počinju idućeg tjedna.