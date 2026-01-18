Čudo od djeteta nedavno otišlo iz Dinama, insajder otkriva: Prate ga europski velikani

Podijeli :

Instagram/Belinho

Talijanski insajder donosi informacije oko sad već bivšeg dinamovca.

Mladi Brazilac Belinho otišao je iz Dinama u Kustošiju. Belinho je brazilski igrač koji ima 17 godina i smatra ga se jednim od najvećih talenata u Hrvatskoj, a u Dinamu je bio četiri i pol godine.

Prema informacijama talijanskog insajdera Lorenza Leporea, Belinhov odlazak je odmah privukao interes brojnih europskih velikana. Lepore piše da su za 17-godišnjeg talenta zainteresirani Bayern, Manchester United, Borussia Dortmund i Real Madrid.